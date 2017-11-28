В Омске стремительно убывают жители

По последним данным Омскстата, с января по октябрь этого года в Омской области родилось 19 144 человека, тогда как умерло 21 440 человек. Таким образом, число умерших на 2296 человек превысило число родившихся.

Не радужно ситуация обстоит и с браками. Статистика показывает, что в Омской области распадается более половины супружеских пар. Так, на 1000 жителей региона приходится в среднем 7 браков и 4 развода. Всего же за 10 месяцев 2017 года отношения узаконили 12 111 пар, за это же время 7130 омских семей распалось.