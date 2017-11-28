Красная дорожка, папарацци и звезды: в Ташкенте проходит кинофестиваль

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В столице накануне открылся III Республиканский фестиваль короткометражных фильмов, созданных молодыми кинематографистами, — PROlogue, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В этом году мероприятие стартовало с открытия фотогалереи «Легенды среди нас», посвященной заслуженным артистам Узбекистана. Все они вошли в мир киноискусства своими известными и талантливыми работами, которые составляют золотой фонд узбекской кинематографии.

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Отметим, что отбор картин для участия в фестивале был жесточайшим, комиссия рекомендовала к просмотру из сотен работ всего 15 фильмов молодых авторов. Они будут показаны в течение трех дней (по 5 фильмов в день), а оценит работы компетентное жюри.

По словам известного в стране кинорежиссера, актера и сценариста Рашида Маликова, это первый фестиваль такого масштаба. В этом году он приобрел высокий статус. Сюда приехали серьезные режиссеры и деятели киноискусства.

Так, например, специально для PROlogue в столицу прибыли известные кинодеятели — Али Хамраев, Элёр Ишмухамедов, Одельша Агишев, Юсуп Разыков. Все они сегодня ведут свою творческую деятельность за рубежом и являются выходцами из Узбекистана. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы этих маститых гостей, которые поделятся опытом с начинающими режиссерами.

Кроме того, на фестивале запланировано проведение питчинга, что позволит одобренной большинством голосов зрителей картине получить финансирование из средств Национального агентства «Узбеккино».

По словам экспертов, нынешний фестиваль отличается от предыдущих еще и тем, что в этом году в рамках его программы запланирован ряд интересных событий, например, таких как научно-практическая конференция «Молодежь и кинематография» и круглый стол на тему «На пороге международного кинофестиваля». В повестку дня последнего включен вопрос придания фестивалю статуса международного и проведения его уже в следующем году в таком формате.

Программа закроется 30 ноября торжественной церемонией награждения победителей. Их будут определять в таких номинациях, как самый лучший сценарий, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучший актер и лучшая актриса. При этом гран-при фестиваля будет присуждено за самый лучший короткометражный фильм.