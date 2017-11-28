Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
30-летний мужчина умер на борту самолета Нью-Йорк - Москва
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Олега Табакова доставили в реанимацию
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
Лопырева показала осиную талию в нижнем белье – СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Военный переворот в Зимбабве
08:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стартовал конкурс эскизных проектов Нагорного парка Владивостока

Призовой фонд конкурса составляет полмиллиона рублей.

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Во Владивостоке начался конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка, расположенного в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. Инициаторы создания парку нового облика намерены совместно с горожанами решить, каким он будет, пока другие специалисты улаживают юридические моменты организации в городе еще одной комфортной зеленой зоны, сообщает ИА PrimaMedia.

«Приглашаю все заинтересованные творческие организации. Участникам конкурса будут предоставлены топографическая съемка участка для проектирования и дополнительная информация о техническом состоянии участка. Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря 2017 года по адресу — parknagornyj@list.ru. Организаторы конкурса открыты для коммуникации с участниками в формате консультаций и согласований», — написал на своей странице в Facebook директор компании DNS и организатор конкурса Дмитрий Алексеев.

В положении о конкурсе концепций, в частности, говорится о том, что будущий парк необходимо сделать знаковым местом для горожан — культурным объектом и точкой притяжения туристов.

По предварительному замыслу, парк будет состоять из трех частей. «Зеленая часть» — в ее задачи войдет сохранение имеющихся на территории парка деревьев и растений. «Видовая часть» будет отвечать за комфортность пребывания и созерцания. И соединяющая все тротуары и тропинки парка «пешеходная часть».

Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей. Приз победителя составит 300 тысяч. 200 оставшихся будут потрачены на поощрительные призы по выбору жюри и поручителя конкурса.

Справка: Нагорный парк находится в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. В свое время именно от Нагорного парка до Гайдамака планировался еще один фуникулерный маршрут Владивостока. Постановление губернатора № 199 от 21.03.1996 именует это место «Нагорный парк «3-я Рабочая» и относит к землям рекреационного назначения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Развитие инноваций в сфере здравоохранения интенсивно идет в Приморье - эксперты
«Дело Мещерякова»: с каким госимуществом совершили махинации на 550 млн рублей в Приморье
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Пентагон обвинил Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США
СМИ: дело Кехмана закрыто за истечением сроков давности
Путин подписал закон о tax free
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь