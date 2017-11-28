Стартовал конкурс эскизных проектов Нагорного парка Владивостока

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Во Владивостоке начался конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка, расположенного в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. Инициаторы создания парку нового облика намерены совместно с горожанами решить, каким он будет, пока другие специалисты улаживают юридические моменты организации в городе еще одной комфортной зеленой зоны, сообщает ИА PrimaMedia.

«Приглашаю все заинтересованные творческие организации. Участникам конкурса будут предоставлены топографическая съемка участка для проектирования и дополнительная информация о техническом состоянии участка. Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря 2017 года по адресу — parknagornyj@list.ru. Организаторы конкурса открыты для коммуникации с участниками в формате консультаций и согласований», — написал на своей странице в Facebook директор компании DNS и организатор конкурса Дмитрий Алексеев.

В положении о конкурсе концепций, в частности, говорится о том, что будущий парк необходимо сделать знаковым местом для горожан — культурным объектом и точкой притяжения туристов.

По предварительному замыслу, парк будет состоять из трех частей. «Зеленая часть» — в ее задачи войдет сохранение имеющихся на территории парка деревьев и растений. «Видовая часть» будет отвечать за комфортность пребывания и созерцания. И соединяющая все тротуары и тропинки парка «пешеходная часть».

Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей. Приз победителя составит 300 тысяч. 200 оставшихся будут потрачены на поощрительные призы по выбору жюри и поручителя конкурса.