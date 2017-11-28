В Челябинске продлили НМУ

Источник: Uralpress.ru

По данным ЕДДС, на территории города сохраняются слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия, при которых возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха.

За прошедшие сутки в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 40 жалоб на загрязнение воздуха. Больше всего обращений было от жителей Курчатовского и Центрального районов.

Специалисты советуют челябинцам в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; проводить занятия физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах; перейти на диетическое питание с ограничением соли, жирной и трудноусвояемой пищи; ограничить использование личного автомобильного транспорта и не допускать сжигание отходов и мусора.