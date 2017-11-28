Больше красноярцев жалуются на нехватку зарплаты

Источник: Reuters

Количество жителей Красноярска, которым зарплаты не хватает даже на основные нужды, в 2017 году выросло на 5%. Об этом сообщает служба исследований сайта HeadHunter на основе проведенного опроса.

По их оценкам, существующих доходов категорически не хватает 36% горожан, а 43% — едва дотягивают до зарплаты. Чаще всего это люди в возрасте 36−45 лет. Хватает же заработанного (правда, лишь на основные нужды) только 21%.

Достойной оплату своего труда считают всего 2% красноярцев.

Больше всего таких среди занятых в сфере добычи сырья — на эту группу приходится 39% довольных опрошенных.