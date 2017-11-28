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08:19 (мск), источник: Newslab.ru

Больше красноярцев жалуются на нехватку зарплаты

А вот полностью довольны своими доходами лишь 2%.

Источник: Reuters

Количество жителей Красноярска, которым зарплаты не хватает даже на основные нужды, в 2017 году выросло на 5%. Об этом сообщает служба исследований сайта HeadHunter на основе проведенного опроса.

По их оценкам, существующих доходов категорически не хватает 36% горожан, а 43% — едва дотягивают до зарплаты. Чаще всего это люди в возрасте 36−45 лет. Хватает же заработанного (правда, лишь на основные нужды) только 21%.

Достойной оплату своего труда считают всего 2% красноярцев.

Больше всего таких среди занятых в сфере добычи сырья — на эту группу приходится 39% довольных опрошенных.

Большая часть участвовавших в опросе справляется с нехваткой денег подрабатывая или за счет супруга — 31% и 30% соответственно. А 26% (чаще всего молодые люди до 25 лет) рассчитывают на помощь родителей и других родственников.

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