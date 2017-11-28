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09:33 (мск), источник: АиФ Крым

В администрации Симферополя заявили, что кинотеатр «Спартак» реконструируют

После реконструкции кинотеатр «Спартак» в Симферополе примет исторический облик, — администрация.

Симферопольская горадминистрация сообщила о реконструкции фасада кинотеатра «Спартак», в результате которой здание примет исторический облик, передает пресс-служба администрации.

«Особенностью проекта станет восстановление исторического облика здания. После окончания работ фасад будет соответствовать общему стилю центра нашего города. Собственник здания осуществляет работы в соответствии с ранее выданной декларацией о начале строительных работ», — рассказали в администрации.

В пресс-службе также отметили, что проект прошел экспертизу и получил положительное заключение.

Заказчик работ планирует завершить реконструкцию к середине августа 2018 года.

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