В администрации Симферополя заявили, что кинотеатр «Спартак» реконструируют
После реконструкции кинотеатр «Спартак» в Симферополе примет исторический облик, — администрация.
После реконструкции кинотеатр «Спартак» в Симферополе примет исторический облик, — администрация.
Симферопольская горадминистрация сообщила о реконструкции фасада кинотеатра «Спартак», в результате которой здание примет исторический облик, передает
«Особенностью проекта станет восстановление исторического облика здания. После окончания работ фасад будет соответствовать общему стилю центра нашего города. Собственник здания осуществляет работы в соответствии с ранее выданной декларацией о начале строительных работ», — рассказали в администрации.
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Заказчик работ планирует завершить реконструкцию к середине августа 2018 года.