В администрации Симферополя заявили, что кинотеатр «Спартак» реконструируют

Симферопольская горадминистрация сообщила о реконструкции фасада кинотеатра «Спартак», в результате которой здание примет исторический облик, передает пресс-служба администрации.

«Особенностью проекта станет восстановление исторического облика здания. После окончания работ фасад будет соответствовать общему стилю центра нашего города. Собственник здания осуществляет работы в соответствии с ранее выданной декларацией о начале строительных работ», — рассказали в администрации.

В пресс-службе также отметили, что проект прошел экспертизу и получил положительное заключение.