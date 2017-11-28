В Самаре на проспекте Ленина встали трамваи

Утром во вторник, 28 ноября, многим самарцам пришлось пересаживаться с трамваев на автобусы или идти пешком. На проспекте Ленина в сторону улицы Полевой встало движение рельсового общественного транспорта.

Рядом с пересечением с улицей Ново-Садовой сломался трамвай. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды — Самара».