В Самаре на проспекте Ленина встали трамваи
Произошло это утром во вторник, 28 ноября.
Произошло это утром во вторник, 28 ноября.
Утром во вторник, 28 ноября, многим самарцам пришлось пересаживаться с трамваев на автобусы или идти пешком. На проспекте Ленина в сторону улицы Полевой встало движение рельсового общественного транспорта.
Рядом с пересечением с улицей
Тем временем в Яндекс оценивает пробки в Самаре в 6 баллов. На проспекте Ленина заторов нет. Скорость потока — около 20 километров в час. Немного придется постоять автомобилистам на