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16:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре сняли с линии автобусы № 173, 405 и 416

В краевом центре во время рейда сразу на нескольких автобусных маршрутах обнаружили нелегалов.

— Во время проверки в районе Колхозного рынка выяснилось, что у водителя по фамилии Мельник автобуса № 173, курсирующий между Краснодаром и поселком Яблоновский, не было карты маршрута регулярных перевозок, — пояснили «Комсомольской правде» — Кубань в мэрии города. — Кроме того, этого рейса не было в реестре межрегиональных маршрутов Минтранса России.

Ездить с таким маршрутчиком — опасно.

— Работу нелегалов никто не может контролировать. А это значит — нет гарантий, что водитель не захочет остаться дома и просто не выйти на линию, — объясняют «Комсомолке» в межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю. — Кроме того, водитель в любой момент мог просто поменять путь и пассажиров до нужной остановки не довезти.

Водителю придется раскошелиться на пять тысяч рублей. К слову, его транспорт арестовали и отвезли на штрафстоянку. Компании-перевозчику «Русавтопром Кубаньтранс» грозит штраф 300 тысяч рублей.

К слову, не оказалось в реестре Минтранса и еще двух маршрутов: № 405 «ул. Генерала Трошева — Центр Мега-Адыгея» и № 416 «Юбилейный микрорайон — Центр Мега-Адыгея».

Все три автобуса сняли с линии. Правда, об отмене самих маршрутов речи не идет.

— На всех трех маршрутах есть легальный перевозчик. Потому общественный транспорт продолжит свою работу по расписанию. Изменения пассажиры не заметят, — объяснил «КП» замначальника межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю Леонид Бруяка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В кубанской столице 705-й и 707-й на дороги не вернулись.

В сентябре 2017 года закрыли два автобусных маршрута. Перевозчик не позаботился о том, чтобы попасть в реестр регулярных автобусных маршрутов Минтранса России.

Сама компания обещала, что неудобства будут временными.

— Мы ждем, когда несколько остановочных пунктов включат в единый реестр, размещенный на сайте Минтранса России. Как только это произойдет, мы тут же восстановим документы на маршруты № 705 и 707, — говорила «КП» заместитель директора компании «ННН — Теплый дом» Яна Алейникова. — В течение месяца мы постараемся решить эту проблему.

Однако дело близится к Новому году, а автобусов все нет и нет.

— Официально маршруты по-прежнему не оформлены. Если вдруг краснодарцы заметят на дорогах № 705 и № 707, то это нелегалы, — добавил Леонид Бруяка.

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