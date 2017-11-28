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10:55 (мск), источник: РИА Новости

В альма-матер Хворостовского попросили присвоить вузу имя певца

КРАСНОЯРСК, 28 ноя. — РИА Новости. Красноярский государственный институт искусств, где учился народный артист России Дмитрий Хворостовский, принял решение ходатайствовать о присвоении вузу права носить имя певца, сообщила РИА Новости ректор института Марина Москалюк.

Источник: РИА Новости

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края. Свой прощальный концерт Хворостовский дал в Красноярске в июне.

В понедельник врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что рассматриваются разные варианты увековечивания Хворостовского в городе Красноярске. И речь идет, в частности, о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, театру оперы и балета, в котором он начинал свою профессиональную карьеру или Большому концертному залу.

«Вчера прошел учсовет, где единогласно принято решение ходатайствовать о присвоении имени Дмитрия Александровича Хворостовского нынешнему Красноярскому государственному институту искусств», — сказала Москалюк.

По ее словам, в данный момент вуз объединяется с Красноярским художественным институтом и скорее всего будущей весной будет называться Сибирской государственной академией искусств.

Она отметила, что увековечивание памяти сложный процесс. В данный момент вуз готовит письма родственникам, учредителям и властям. При этом, прежде всего, в институте будут ориентироваться на мнение близких артиста.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама» его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.

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