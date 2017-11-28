В 2 населенных пунктах Челябинской области введен карантин из-за бешенства животных
Ограничительные мероприятия устанавливаются вплоть до их отмены отдельным распоряжением регионального правительства.
Ограничительные мероприятия устанавливаются вплоть до их отмены отдельным распоряжением регионального правительства.
В двух населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству животных — в опасную зону попал, в том числе, Еманжелинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из распоряжения регионального правительства, ограничительные мероприятия
По условиям карантина в неблагополучных территориях введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску, на вывоз животных за пределы указанной зоны.
Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.
Ограничительные мероприятия устанавливаются вплоть до их отмены отдельным распоряжением южноуральского правительства.
Напомним, с 17 ноября ограничительные мероприятия по бешенству животных действуют в Ленинском районе Челябинска.