В 2 населенных пунктах Челябинской области введен карантин из-за бешенства животных

В двух населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству животных — в опасную зону попал, в том числе, Еманжелинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из распоряжения регионального правительства, ограничительные мероприятия из-за опасной инфекции установлены в деревне Запивалово (Чебаркульский район) и поселке Борисовка (Еманжелинский район), находящие в непосредственной близости соответственно деревня Шахматово и Еманжелинск объявлены угрожаемыми зонами.

По условиям карантина в неблагополучных территориях введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску, на вывоз животных за пределы указанной зоны.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.

Ограничительные мероприятия устанавливаются вплоть до их отмены отдельным распоряжением южноуральского правительства.