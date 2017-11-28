В Перми вручили медаль донору почки

В Перми вручили медаль «Дарящему часть себя». Донором почки для своего 34-летнего сына стал 61-летний отец. Трансплантация прошла успешно и стала уже восьмой по счету подобной операцией, сделанной в краевой больнице.

Свою почку Анатолий Красильников подарил сыну Сергею. Хотя признаётся — думал, прежде всего, о маленьких внуках. Отца и сына оперировали параллельно, обоим предстоит долгое восстановление. Для Сергея это возможность жить дальше, для медицины Прикамья — еще один вид оказания высокотехнологичной помощи.

На сегодняшний день в крае проживают 73 человека с пересаженной почкой. 8 из этих операций сделаны в Перми за последние два года. Раньше таким пациентам приходилось отправляться в Екатеринбург или Москву.

Ещё одно событие для краевой больницы — первый за 15 лет капитальный ремонт в нефрологическом и реанимационном отделениях. По словам специалистов, оборудование теперь соответствует европейским стандартам. За полгода на его обновление из бюджета региона было направлено 25 млн. рублей. За год через это отделение проходит 1300 человек.

Обновили не только стены — в нефрологическом отделении появились новые аппараты искусственной почки. Сегодня в крае около 800 человек нуждаются в этих процедурах, проходить которые нужно каждые три дня.

В 2017 году на оказание высокотехнологичной помощи из бюджетов всех уровней выделено более 2 млрд 200 млн рублей. Как заявлено, по инициативе губернатора региона Максима Решетникова в 2018 году сумма региональных вложений будет увеличена.