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09:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Маршрут автобуса № 42 будет продлен до нового терминала аэропорта Перми

В Перми изменится схема движения маршрута № 42 «Автовокзал — аэропорт «Большое Савино».

Маршрут будет продлен до нового терминала аэропорта Перми.

Как сообщает департамент дорог и транспорта администрации Перми, автобусы этого маршрута будут следовать от остановки «Автовокзал» до нового терминала, затем осуществлять заезд к старому терминалу, после чего следовать обратно в направлении остановки «Автовокзал».

Изменение маршрута было определено исходя из того, что авиарейсы будут осуществляться из двух терминалов. Открытие нового терминала аэропорта Перми должно состояться 30 ноября.

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