Маршрут автобуса № 42 будет продлен до нового терминала аэропорта Перми
В Перми изменится схема движения маршрута № 42 «Автовокзал — аэропорт «Большое Савино».
В Перми изменится схема движения маршрута № 42 «Автовокзал — аэропорт «Большое Савино».
Маршрут будет продлен до нового терминала аэропорта Перми.
Как сообщает департамент дорог и транспорта администрации Перми, автобусы этого маршрута будут следовать от остановки «Автовокзал» до нового терминала, затем осуществлять заезд к старому терминалу, после чего следовать обратно в направлении остановки «Автовокзал».
Изменение маршрута было определено исходя из того, что авиарейсы будут осуществляться из двух терминалов. Открытие нового терминала аэропорта Перми должно состояться 30 ноября.