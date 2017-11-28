Маршрут автобуса № 42 будет продлен до нового терминала аэропорта Перми

Как сообщает департамент дорог и транспорта администрации Перми, автобусы этого маршрута будут следовать от остановки «Автовокзал» до нового терминала, затем осуществлять заезд к старому терминалу, после чего следовать обратно в направлении остановки «Автовокзал».