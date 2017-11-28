На улице Кирова в Омске изменят работу светофоров

Как сообщает пресс-служба омской мэрии, на улице Кирова отрегулируют работу светофоров. Изменения пройдут в три этапа.

На первом займутся пятью светофорами: на пересечении улицы Кирова с улицами 5-й, 19-й, 23-й и 27-й Рабочими и у «Панорама-центра». Увеличится время «зеленого света» по Кирова для пропуска транспорта утром в центр города, вечером — обратно.

На втором этапе — в декабре — изменят режим работы светофоров по улице Богдана Хмельницкого на пересечении с улицами Лизы Чайкиной и 3-й Транспортной.

На третьем этапе — весной — 2018-го — изменят работу светофора на перекрестке улиц Кирова и 15-й Рабочей. Запретят поворот налево с Кирова из центра на 15-ю Рабочую.

Альтернативные маршруты:

— поворот налево с Кирова на 12-ю Рабочую и далее — на 1-ю Железнодорожную;.

— после «Панорама-центра» поворот на 1-ю Железнодорожную;.

— через улицы 4-ю Транспортную, Б. Цемента, 4-ю Железнодорожную;.