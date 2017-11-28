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09:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США

Группа инженеров и архитекторов из Массачусетского технологического института в США победила в конкурсе Mars City Design 2017 года, создав прообраз жилья, предназначенного для будущей колонизации Марса.

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Инициаторами и спонсорами конкурса стали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство, сообщает Space.

Марсианское жилье выполнено в форме куполов, связанных между собой тоннелями под поверхностью планеты. Купола будут надежно защищать людей от радиации, перепадов температуры и падения небольших метеоритов. Каждый купол рассчитан на проживание 50 человек.

В ноябре сообщалось, что Китай запланировал к 2020 году запустить на Марс космический корабль, а в 2030 году доставить с Марса на Землю образцы грунта.

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