Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США

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Инициаторами и спонсорами конкурса стали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство, сообщает Space.

Марсианское жилье выполнено в форме куполов, связанных между собой тоннелями под поверхностью планеты. Купола будут надежно защищать людей от радиации, перепадов температуры и падения небольших метеоритов. Каждый купол рассчитан на проживание 50 человек.