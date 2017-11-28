«Восьмиклассницу» и «Группу крови» исполнил Дальневосточный симфонический оркестр в Хабаровске

Хабаровчане услышали песни группы «Кино» в исполнении Дальневосточного симфонического оркестра. Концерт состоялся накануне, 27 ноября. На гитаре сыграл один из основателей знаменитого рок-коллектива Юрий Каспарян, сообщает портал «Губерния».

Проект «Симфоническое “Кино”», создатели которого по-новому взглянули на песни Виктора Цоя, появился в 2012 году. Оркестровые аранжировки написал композитор Игорь Вдовин, при этом почти все гитарные партии остались без изменений. Продюсером проекта стал сын лидера «Кино» Александр Цой.

В краевой столице песни «Кино» в оркестровой аранжировке исполнили в честь 55-летия Виктора Цоя.

«Прошло то время, когда [рок и симфоническая музыка] были антиподами. Это кончилось еще в 70-е годы. Сейчас все это — единая музыка. Мы все очень близко, все делаем одно дело», — отметил главный дирижер Дальневосточного симфонического оркестра Антон Шабуров.

О естественности такого союза говорит и гитарист Юрий Каспарян.