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10:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

Каждый сотый житель Красноярского края имеет диагноз ВИЧ

По уровню заболеваемости край находится на 4 месте в Сибири.

Источник: Reuters

Каждый сотый житель Красноярского края является ВИЧ-положительным, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сегодня наш край входит в число 17 регионов России, в которых был отмечен высокий уровень заболеваемости ВИЧ. По этому показателю регион находится на 4 месте в Сибири после Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей.

Всего в крае зарегистрировано 33737 человек с ВИЧ-инфекцией. Только за 10 месяцев 2017 года в крае зарегистрировано 3005 случаев ВИЧ-инфекции, из них вновь выявлены 2499 человек.

Как отмечают специалисты, основными факторами риска заражения ВИЧ по-прежнему остаются немедицинское инъекционное употребление наркотических средств и незащищенные половые контакты.

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