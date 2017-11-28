Каждый сотый житель Красноярского края имеет диагноз ВИЧ
По уровню заболеваемости край находится на 4 месте в Сибири.
По уровню заболеваемости край находится на 4 месте в Сибири.
Каждый сотый житель Красноярского края является
Сегодня наш край входит в число 17 регионов России, в которых был отмечен высокий уровень заболеваемости ВИЧ. По этому показателю регион находится на 4 месте в Сибири после Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей.
Всего в крае зарегистрировано 33737 человек с
Как отмечают специалисты, основными факторами риска заражения ВИЧ