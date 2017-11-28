Во Владивостоке покажут фильм памяти Хворостовского

В память о Дмитрии Хворостовском 30 ноября во Владивостоке покажут фильм-концерт «Музыкальная одиссея в Петербурге». Сеанс организуют сеть кинотеатров «Иллюзион» и компания «Невафильм Emotion». Начало — в 19:00 в кинотеатре «Океан». Вход на сеанс — бесплатный: по контрамаркам, которые можно заранее взять в кассе кинотеатра.

«Музыкальная одиссея в Петербурге» представляет собой необычное путешествие по Северной столице. Всемирно признанный русский баритон Дмитрий Хворостовский и американская оперная дива Рене Флеминг проведут зрителей по живописным местам Санкт-Петербурга. Среди барочных интерьеров Петергофского и Юсуповского дворцов они исполнят произведения великих композиторов. В фильм вошли сцены и арии из опер Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», Беллини «Норма», Верди «Симон Бокканегра», Рубинштейна «Нерон».