Во Владивостоке покажут фильм памяти Хворостовского
Единственный сеанс состоится на этой неделе в кинотеатре «Океан».
Единственный сеанс состоится на этой неделе в кинотеатре «Океан».
В память о Дмитрии Хворостовском 30 ноября во Владивостоке покажут
«Музыкальная одиссея в Петербурге» представляет собой необычное путешествие по Северной столице. Всемирно признанный русский баритон Дмитрий Хворостовский и американская оперная дива Рене Флеминг проведут зрителей по живописным местам
Идея создания «Музыкальной одиссеи в Петербурге» принадлежит известному дирижеру Константину Орбеляну.