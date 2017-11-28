Жителей Хабаровского края бесплатно и анонимно проверят на ВИЧ

В Хабаровском крае пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ можно в дальневосточной столице, в Комсомольске-на-Амуре и в других населённых пунктах. Акция продлится до 3 декабря, все желающие получат консультацию у специалистов.

Как сообщила главный специалист отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска, всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» призвана привлечь внимание к теме инфекции, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни и необходимость регулярного тестирования. Жители краевого центра, Комсомольска и всех районов региона могут пройти бесплатное и анонимное обследование. В Хабаровске пункт в «Магазинах Радости» будет работать 1 декабря с 12 до 19 часов, на автовокзале — 2 декабря с 11 до 17 часов.

К акции присоединилось ОАО «РЖД». По информации службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, в залах ожидания и залах повышенной комфортности на крупных вокзалах распространяют листовки и информационные материалы, а на стендах разместили специальные плакаты. Во время встречи в Хабаровском подразделении Дальневосточного учебного центра профессиональных квалификаций 63 человека прошли добровольное медицинское тестирование.