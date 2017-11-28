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09:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Владельца ресторана в Челябинске оштрафовали за нарушение авторских прав

Проверка, проведенная прокуратурой в одном из заведений Челябинска, выявила нарушение закона об авторских правах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В ресторане, расположенном по ул. К. Маркса, звучали фонограммы песен на армянском языке. При это владелец увеселительного заведения не заключал договора с компанией «ВОИС» — автором этих музыкальных творений, и вознаграждение, соответственно, не выплачивал. Предприниматель пояснил, что не знал о таком законе.

«Значительное число предприятий сферы торговли и услуг для привлечения клиентов и создания благоприятной атмосферы проигрывает в зале обслуживания различные фонограммы. Вместе с тем, предприниматели не часто задумываются, насколько правомерно используется музыка, и не нарушают ли они при этом права исполнителей и изготовителей фонограмм», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Заведено дело о нарушении авторских прав. Бизнесмену придется заплатить 10 тыс. рублей штрафа.

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