В Петербурге большие пробки — лидирует КАД
Пробка длиной без малого 7 километров скопилась утром 28 ноября на внешнем кольце кольцевой автодороги. Затор — от Московского шоссе. Плотность движения варьируется от 6 до 7 баллов из 10 возможных.
Пробка длиной без малого 7 километров скопилась утром 28 ноября на внешнем кольце кольцевой автодороги. Затор — от Московского шоссе. Плотность движения варьируется от 6 до 7 баллов из 10 возможных.
По словам аналитиков, есть в городе места с непривычно плотным движением. Например, проспект Маршала Жукова. Там, вопреки обыкновению, насчитали 8 баллов в сторону центра против пяти. Ряд дорог, напротив, неожиданно пусты. Так, всего в два балла оценивается плотность движение на Коломяжском и Парашютной улице.