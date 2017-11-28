Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
8 секретов стройности японцев
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Сына Табакова назвал две разных причины госпитализации актера
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Табаков доставлен в реанимацию с тяжелым заболеванием — СМИ
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
09:47 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге большие пробки — лидирует КАД

Пробка длиной без малого 7 километров скопилась утром 28 ноября на внешнем кольце кольцевой автодороги. Затор — от Московского шоссе. Плотность движения варьируется от 6 до 7 баллов из 10 возможных.

Источник: РИА "Новости"

По словам аналитиков, есть в городе места с непривычно плотным движением. Например, проспект Маршала Жукова. Там, вопреки обыкновению, насчитали 8 баллов в сторону центра против пяти. Ряд дорог, напротив, неожиданно пусты. Так, всего в два балла оценивается плотность движение на Коломяжском и Парашютной улице.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Зенит» не смог со «Спартаком»
ФСБ отзеркалила польского историка
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Пентагон обвинил Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США
Следствие закрыло дело Кехмана за истечением сроков давности
Российский пилот попал в Книгу Гиннеса за 100 витков в штопоре
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь