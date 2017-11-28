В Петербурге большие пробки — лидирует КАД

По словам аналитиков, есть в городе места с непривычно плотным движением. Например, проспект Маршала Жукова. Там, вопреки обыкновению, насчитали 8 баллов в сторону центра против пяти. Ряд дорог, напротив, неожиданно пусты. Так, всего в два балла оценивается плотность движение на Коломяжском и Парашютной улице.