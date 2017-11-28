В Крым не пропустили три центнера украинских продуктов, саженцев и цветов

Так, в ручной клади и багаже пассажиров инспекторы обнаружили 125 кг фруктов, 70 кг овощей, 66 кг орехов и сухофруктов, 33 кг фасоли, 20 кг картофеля, 10 кг муки, 5 горшечных растений (цветы), 1 кг и 141 единица саженцев, 4 пакета с семенами, т.д.

В связи с временным ограничением на ввоз на территорию России подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров все указанные продукты, саженцы и семена были возвращены на Украину.