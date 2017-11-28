Фонд поддержки борцов куреш появится в Крыму

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель председателя Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Руслан Бальбек. Мы говорили о том, чтобы поддерживать стипендиями талантливых спортсменов. Работа в этом направлении уже начата. Уже регистрируется фонд «Мангуп», который будет поддерживать спортсменов. Будут фиксированные суммы стипендий, а также гонорары за яркие победы. В ближайшую неделю-две мы завершим процедуру регистрации фонда и перейдем к технической процедуре поддержки наших борцов, — сказал Бальбек.