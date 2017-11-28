Фонд поддержки борцов куреш появится в Крыму
В Крыму в ближайшее время учредят фонд поддержки борцов куреш, который будет поощрять успешных в данном виде борьбы спортсменов специальными стипендиями.
В Крыму в ближайшее время учредят фонд поддержки борцов куреш, который будет поощрять успешных в данном виде борьбы спортсменов специальными стипендиями.
Об этом на
Как уточнил олимпийский чемпион по
Напомним, 19 ноября в Симферополе состоялся Всекрымский открытый чемпионат по национальной борьбе куреш. На нем был определен обладатель пояса сильнейшего борца полуострова. Абсолютным чемпионом турнира, победившим остальных призеров, стал Гурам Курткоев (клуб «Барс», Алушта). Помимо пояса чемпиона спортсмен выиграл денежный приз — 200 тысяч рублей. Остальные победители в своих весовых категориях получили новые автомобили.
По словам Бальбека, чемпионат по курешу будет проводиться в Крыму ежегодно. Со следующего года турнир будет носить имя олимпийского чемпиона Рустема Казакова.