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09:27 (мск), источник: КрымPress

Фонд поддержки борцов куреш появится в Крыму

В Крыму в ближайшее время учредят фонд поддержки борцов куреш, который будет поощрять успешных в данном виде борьбы спортсменов специальными стипендиями.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель председателя Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Руслан Бальбек. Мы говорили о том, чтобы поддерживать стипендиями талантливых спортсменов. Работа в этом направлении уже начата. Уже регистрируется фонд «Мангуп», который будет поддерживать спортсменов. Будут фиксированные суммы стипендий, а также гонорары за яркие победы. В ближайшую неделю-две мы завершим процедуру регистрации фонда и перейдем к технической процедуре поддержки наших борцов, — сказал Бальбек.

Как уточнил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Рустем Казаков, размер стипендий будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей, передает РИА Крым.

Напомним, 19 ноября в Симферополе состоялся Всекрымский открытый чемпионат по национальной борьбе куреш. На нем был определен обладатель пояса сильнейшего борца полуострова. Абсолютным чемпионом турнира, победившим остальных призеров, стал Гурам Курткоев (клуб «Барс», Алушта). Помимо пояса чемпиона спортсмен выиграл денежный приз — 200 тысяч рублей. Остальные победители в своих весовых категориях получили новые автомобили.

По словам Бальбека, чемпионат по курешу будет проводиться в Крыму ежегодно. Со следующего года турнир будет носить имя олимпийского чемпиона Рустема Казакова.

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