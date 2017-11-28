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09:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

МЧС предупреждает волгоградцев о ночных морозах до -15ºС

Ночью во вторник, 28 ноября, в Волгоградской области местами возможно похолодание до -15ºС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 76% 767 мм рт. ст. 2 м/с

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, ночью и утром местами возможны туман и изморозь. Днем прогнозируется переменная облачность, восточный и северо-восточный ветер до 5−10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до −2… −7ºС, местами до −10…−15ºС. Днем потеплеет до −1… −6ºС.

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