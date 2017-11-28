МЧС предупреждает волгоградцев о ночных морозах до -15ºС
Ночью во вторник, 28 ноября, в Волгоградской области местами возможно похолодание до -15ºС.
Ночью во вторник, 28 ноября, в Волгоградской области местами возможно похолодание до -15ºС.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, ночью и утром местами возможны туман и изморозь. Днем прогнозируется переменная облачность, восточный и
Ночью температура воздуха опустится до −2… −7ºС, местами до −10…−15ºС. Днем потеплеет до −1… −6ºС.