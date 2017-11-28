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11:11 (мск), источник: НИА Самара

Самарская ракета успешно стартовала с космодрома Восточный

Ее двигатели изготовлены предприятием ПАО «Кузнецов».

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили второй старт ракеты-носителя с нового космодрома Восточный.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2−1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая вывела на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2−1 и несколько малых космических аппаратов — наноспутников, состоялся сегодня в 8:41 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.

Данный старт стал двенадцатым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Специалисты Сервисного центра ПАО «Кузнецов», отслеживающие работу силовых установок на космодромах, приняли активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.

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