Самарская ракета успешно стартовала с космодрома Восточный

Запуск ракеты-носителя «Союз-2−1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая вывела на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2−1 и несколько малых космических аппаратов — наноспутников, состоялся сегодня в 8:41 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.