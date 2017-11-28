Гидромет предупредил о сильном тумане: видимость 100−500 метров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Синоптики вынесли предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 28 ноября в связи с сильным туманом, сообщили в Гидромете.

Утром во вторник синоптики заявили об оранжевом уровне опасности.

«Сегодня туманы наблюдаются местами в центральных районах страны с 6:30 до 10−11 часов. В это время они будут распространяться на часть Минской области, западную половину Гомельской, восточную половину Брестской области», — сообщили Sputnik во вторник в Гидромете.

По словам синоптиков, видимость в тумане составляет не более 100−500 метров.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями, по востоку страны будет идти мокрый снег, сказали синоптики. По их словам, утром в центральных районах республики кроме туманов будет наблюдаться местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, максимальная температура воздуха —1 — плюс 4 градуса.

В Минске сегодня будет без существенных осадков, утром туманы по городу продержатся до 10−11 часов, уточнили синоптики.