Гидромет предупредил о сильном тумане: видимость 100−500 метров
Туманы в Минске сегодня продержатся до 10 — 11 часов, ГАИ пока не сообщала об увеличении числа ДТП в связи с плохой видимостью.
Туманы в Минске сегодня продержатся до 10 — 11 часов, ГАИ пока не сообщала об увеличении числа ДТП в связи с плохой видимостью.
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Синоптики вынесли предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 28 ноября в связи с сильным туманом, сообщили в Гидромете.
Утром во вторник синоптики заявили об оранжевом уровне опасности.
«Сегодня туманы наблюдаются местами в центральных районах страны с 6:30 до 10−11 часов. В это время они будут распространяться на часть Минской области, западную половину Гомельской, восточную половину Брестской области», — сообщили Sputnik во вторник в Гидромете.
По словам синоптиков, видимость в тумане составляет не более 100−500 метров.
Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями, по востоку страны будет идти мокрый снег, сказали синоптики. По их словам, утром в центральных районах республики кроме туманов будет наблюдаться местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, максимальная температура воздуха —1 — плюс 4 градуса.
В Минске сегодня будет без существенных осадков, утром туманы по городу продержатся до 10−11 часов, уточнили синоптики.
В свою очередь Госавтоинспекция отметила, что туман является одним из самых опасных явлений на дороге и призвала водителей соблюдать осторожность.