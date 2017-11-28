Новосибирскую биатлонистку лишили медалей, полученных на Олимпийских играх в Сочи

Причиной лишения Вилухиной олимпийских медалей стали нарушения антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Аннулированы результаты спортсменки в спринте, гонке преследования, масс-старте, эстафете и смешанной эстафете. Вилухина получила серебро в спринте и женской эстафеты. Теперь по решению комиссии она должны сдать их обратно.

«Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы… Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять!!! Я буду бороться и пойду до конца!», — пишет спортсменка. Она также отметила, что какой-то «жуткий конвейер» массово лишает спортсменов медалей, не давая шанса доказать обратное.