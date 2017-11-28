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09:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирскую биатлонистку лишили медалей, полученных на Олимпийских играх в Сочи

НОВОСИБИРСК, 28 ноября, ФедералПресс. Международный Олимпийский комитет лишил медалей новосибирскую биатлонистку Ольгу Вилухину. Об этом говорится в документе на официальном сайте МОК.

Причиной лишения Вилухиной олимпийских медалей стали нарушения антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Аннулированы результаты спортсменки в спринте, гонке преследования, масс-старте, эстафете и смешанной эстафете. Вилухина получила серебро в спринте и женской эстафеты. Теперь по решению комиссии она должны сдать их обратно.

На решение МОК биатлонистка эмоционально отреагировала на своей странице в Инстаграме.

«Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы… Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять!!! Я буду бороться и пойду до конца!», — пишет спортсменка. Она также отметила, что какой-то «жуткий конвейер» массово лишает спортсменов медалей, не давая шанса доказать обратное.

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Также в один список с Вилухиной попали бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло, напарница Вилухиной по команде биатлонистка Яна Романова, а также скелетонист Сергей Чудинов.

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