Ученые остались довольны омским воздухом
Прошло заседание секции координационного совета при мэре Омска по вопросам безопасности, экологии и охраны окружающей среды.
Прошло заседание секции координационного совета при мэре Омска по вопросам безопасности, экологии и охраны окружающей среды.
Департамент общественной безопасности администрации города привлек к участию ученых Омского государственного аграрного университета, Омского государственного технического университета и Сибирской
Представитель департамента Ринат Валитов отметил, что в 2017 году уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается низким. Поиск источников неприятного запаха, на который жаловались омичи, правоохранительными органами продолжается.
Профессоры Аркадий Григорьев и Игорь Аистов заявили, что по сравнению с Кемерово, Новосибирском, Красноярском, Новокузнецком, Барнаулом, Курганом, Челябинском, Екатеринбургом, Иркутском и Читой в Омске низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.