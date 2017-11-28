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09:42 (мск), источник: СуперОмск

Ученые остались довольны омским воздухом

Прошло заседание секции координационного совета при мэре Омска по вопросам безопасности, экологии и охраны окружающей среды.

Департамент общественной безопасности администрации города привлек к участию ученых Омского государственного аграрного университета, Омского государственного технического университета и Сибирской автомобильно-дорожной академии.

Представитель департамента Ринат Валитов отметил, что в 2017 году уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается низким. Поиск источников неприятного запаха, на который жаловались омичи, правоохранительными органами продолжается.

Профессоры Аркадий Григорьев и Игорь Аистов заявили, что по сравнению с Кемерово, Новосибирском, Красноярском, Новокузнецком, Барнаулом, Курганом, Челябинском, Екатеринбургом, Иркутском и Читой в Омске низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

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