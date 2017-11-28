На севере Омской области из-за завалов мусора исчезла дорога
Прокуратура обязала местных чиновников разобраться с несанкционированной свалкой.
Прокуратура обязала местных чиновников разобраться с несанкционированной свалкой.
Нормальных дорог в
— Непринятие надлежащих организационных мер в осенний период 2017 года способствовало бесконтрольному складированию населением отходов на земельном участке (площадью 50 тысяч квадратных метров) вблизи автомобильной дороги
Теперь ответственных чиновников пытаются через суд обязать разгрести завалы.