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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Омской области из-за завалов мусора исчезла дорога

Прокуратура обязала местных чиновников разобраться с несанкционированной свалкой.

Нормальных дорог в Усть-Ишимском районе и так немного, а недавно стало еще на одну меньше. Все не из-за капризов местной суровой природы, а по вине самих местных жителей, которые попросту завалили проезжую часть отходами. Несанкционированная свалка сначала появилась на пустыре у дороги, но потом добралась и до нее самой.

— Непринятие надлежащих организационных мер в осенний период 2017 года способствовало бесконтрольному складированию населением отходов на земельном участке (площадью 50 тысяч квадратных метров) вблизи автомобильной дороги Усть-Ишим — Загваздино — Тобольск за западной границей села Усть-Ишим, в том числе непосредственно на автодороге, что существенным образом препятствовало проезду транспорта, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теперь ответственных чиновников пытаются через суд обязать разгрести завалы.

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