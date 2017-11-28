На севере Омской области из-за завалов мусора исчезла дорога

Нормальных дорог в Усть-Ишимском районе и так немного, а недавно стало еще на одну меньше. Все не из-за капризов местной суровой природы, а по вине самих местных жителей, которые попросту завалили проезжую часть отходами. Несанкционированная свалка сначала появилась на пустыре у дороги, но потом добралась и до нее самой.