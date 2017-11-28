Авиакомпания «Руслайн» отменила рейсы из Москвы в Воронеж и обратно

Самолет рейса РГ-557 из Москвы (Домодедово) должен был совершить посадку в Воронеже в 11:10. Отправление рейса РГ-552 из Воронежа в Москву (Домодедово) было назначено на 12:20. Перевозчик для комментариев был недоступен.

В соответствии с правилами воздушных перевозок пассажиров в случае нерегулярности полетов (задержки или отмены рейсов) пассажирам предоставляется питание при задержке вылета на 4 часа от назначенного по расписанию времени. Время для определения вида питания местное. Напитки предоставляют пассажирам при задержке вылета на 2 часа. При задержке рейса на 6 часов и более ночью или на 8 часов и более днем от назначенного по расписанию времени пассажирам, зарегистрированным на рейс, предоставляют гостиницу с обеспечением питания за счет авиакомпании, а также транспорт до места размещения и обратно.