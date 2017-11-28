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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа главная причина исчезновения воображаемых друзей

Только у 17 процентов британских детей есть воображаемые друзья, тогда как в 2001 году невидимый товарищ по играм был у половины опрошенных.

Как говорится в исследовании, проведенном компанией-производителем товаров для детей Snazaro. Об этом сообщает Beta News.

В опросе приняли участие две тысячи британских родителей. Оказалось, что у девочек на 10 процентов чаще по сравнению с мальчиками в приятелях бывают вымышленные персонажи. 37 процентов родителей уверены, что их дети заводят несуществующих друзей потому, что у них слишком активное воображение.

Исследователи считают, что развитие высокоскоростного доступного интернета, планшетов и других мобильных устройств мешает детям проявлять творческое начало и, как следствие, уменьшают вероятность появления у детей воображаемых друзей. Это подтверждают другие недавние исследования, в которых показано, что дети, часто смотрящие телевизор, демонстрируют меньшую креативность по сравнению теми, кто его почти не смотрит.

Воображаемые друзья чаще всего появляются, когда ребенку исполняется три года, а исчезают в возрасте примерно семи лет, считают специалисты. Джек — самое популярное имя мнимого друга. За ним следуют Гарри, Чарли, Бен и Элли, а также Боб.

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