Хабаровский край представит героя

Обращение на имя губернатора Хабаровского края с предложением представить Евгения Архиноса к государственной награде написали жители села Нелькан в Аяно-Майском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Мы подготовили ходатайство от имени всех жителей села, совета депутатов и администрации, в котором просим наградить начальника нашего аэропорта Евгения Архиноса медалью «За спасение погибавших», — уточняет глава Нелькана Наталья Петухова.

Напомним, мужчина первым выехал на место крушения самолета L-410 и вытащил единственную оставшуюся в живых пассажирку — трехлетнюю Жасмину Леонтьеву. Он также принял меры к предотвращению пожара, отсоединив аккумуляторы воздушного судна.



Медаль «За спасение погибавших» учреждена в России в 1994 году. Ею награждают за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.



В правительстве региона сообщили, что после подготовки соответствующих документов они будут направлены в администрацию президента РФ для рассмотрения.