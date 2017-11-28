Хабаровский край представит героя
Начальник аэропорта села Нелькан может получить медаль «За спасение погибавших».
Начальник аэропорта села Нелькан может получить медаль «За спасение погибавших».
Обращение на имя губернатора Хабаровского края с предложением представить Евгения Архиноса к государственной награде написали жители села Нелькан в
Напомним, мужчина первым выехал на место крушения самолета L-410 и вытащил единственную оставшуюся в живых пассажирку — трехлетнюю Жасмину Леонтьеву. Он также принял меры к предотвращению пожара, отсоединив аккумуляторы воздушного судна.
Медаль «За спасение погибавших» учреждена в России в 1994 году. Ею награждают за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.
В правительстве региона сообщили, что после подготовки соответствующих документов они будут направлены в администрацию президента РФ для рассмотрения.