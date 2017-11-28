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11:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край представит героя

Начальник аэропорта села Нелькан может получить медаль «За спасение погибавших».

Источник: Хабаровский край сегодня

Обращение на имя губернатора Хабаровского края с предложением представить Евгения Архиноса к государственной награде написали жители села Нелькан в Аяно-Майском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Мы подготовили ходатайство от имени всех жителей села, совета депутатов и администрации, в котором просим наградить начальника нашего аэропорта Евгения Архиноса медалью «За спасение погибавших», — уточняет глава Нелькана Наталья Петухова.

Напомним, мужчина первым выехал на место крушения самолета L-410 и вытащил единственную оставшуюся в живых пассажирку — трехлетнюю Жасмину Леонтьеву. Он также принял меры к предотвращению пожара, отсоединив аккумуляторы воздушного судна.

Медаль «За спасение погибавших» учреждена в России в 1994 году. Ею награждают за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.

В правительстве региона сообщили, что после подготовки соответствующих документов они будут направлены в администрацию президента РФ для рассмотрения.

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