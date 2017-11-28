«Космическую школу» в Хабаровске сдадут 20 декабря

Проект школы 21 века разработан с учетом самых современных технологий — все пять корпусов здания оснащены компьютерной сетью, телевидением, лабораториями, мощной спортивной базой, мастерскими. В этих стенах юные «космонавты» помимо основной программы будут усиленно изучать физику, химию, математику, биологию, астрономию и иностранные языки. Также запланированы занятия робототехникой и изучение основ космической связи.

— Сейчас строители вышли на финальный этап, уже в пятницу завезут мебель и оборудование, начнут монтировать пищеблок, — рассказали в пресс-службе администрации города. — Все работы идут строго по графику, 20 декабря здание будет полностью готово.