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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

«Космическую школу» в Хабаровске сдадут 20 декабря

Здание учебного заведения в «Ореховой сопке» возвели ровно за год.

Проект школы 21 века разработан с учетом самых современных технологий — все пять корпусов здания оснащены компьютерной сетью, телевидением, лабораториями, мощной спортивной базой, мастерскими. В этих стенах юные «космонавты» помимо основной программы будут усиленно изучать физику, химию, математику, биологию, астрономию и иностранные языки. Также запланированы занятия робототехникой и изучение основ космической связи.

— Сейчас строители вышли на финальный этап, уже в пятницу завезут мебель и оборудование, начнут монтировать пищеблок, — рассказали в пресс-службе администрации города. — Все работы идут строго по графику, 20 декабря здание будет полностью готово.

Напомним, возведение школы на 800 мест в микрорайоне «Ореховая сопка» стартовало в декабре 2016 года, в строительство вложили миллиард рублей из трех источников — городского, краевого и федерального бюджетов.

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