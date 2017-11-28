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11:01 (мск), источник: Sputnik.md

Учителя в Молдове: молодые уезжают, пенсионеры пока спасают положение

Учителя в Молдове: молодые кадры уезжают, но пенсионеры пока спасают положение — надолго ли, задаются вопросом лидеры профильных профсоюзов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Несмотря на то, что на протяжении 2016−2017 учебного года штат необходимых сотрудников сферы образования Молдовы насчитывал 1252 человек, среди них оказалось лишь 287 молодых специалистов, прибывших по распределению от профильного министерства, сообщил журналистам председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов.

«В этом учебном году потребность в дидактических кадрах составила 1865 работников. Но ожидается, что число молодых людей, желающих трудоустроиться в этой сфере, не превысит и 269 человек. Возникший пробел временно заполнен лицами пенсионного возраста», — отметил Иванов.

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По его словам, молодые сотрудники получают мизерные зарплаты, а недавние повышения являются крайне символичными и не обеспечивают достойную жизнь.

«Ежегодно готовят около 1000 новых специалистов, но в образовательные учреждения попадают лишь немногие. Даже пособия не мотивируют молодежь, чтобы продолжить трудовую деятельность в системе образования. Они попросту уходят. Какой молодой человек будет работать за ту нищенскую зарплату, которую выдают в школах и детских садах, где ему предстоит трудиться в довольно сложных условиях?! Труд преподавателя очень непрост, а заработная плата молодого специалиста должна существенно превышать прожиточный минимум», — подчеркнул Иванов.

Как заявил председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза, власти страны должны изыскать необходимые ресурсы для увеличения заработной платы. По словам профсоюзного лидера, эти средства можно извлечь из теневого сектора экономики.

«Нас радует, что власти готовы к открытому диалогу, но при этом нужны конкретные решения. Мы обеспокоены тем, что преподаватели и вспомогательный персонал массово покидают систему, в связи с чем обещаем продолжить оказывать им всяческую поддержку. В декабре запланирована встреча с премьер-министром Павлом Филипом, в рамках которой состоится обсуждение проблем системы просвещения», — сказал Будза.

Напомним, что после протестов, организованных Федерацией профсоюзов работников образования и науки в начале 2017 года, с первого сентября зарплаты педагогических работников общего и профессионально-технического образования были увеличены на 11,3%. В ходе одной из встреч с профактивом министр просвещения культуры и науки Моника Бабук подчеркнула, что упомянутое повышение является лишь первым шагом к общему улучшению условий труда в системе просвещения.

Зарплаты молдавских учителей в сравнении с иностранными коллегами.

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