В Калининграде выпал снег
Утром 28 ноября в Калининграде выпал снег. С неба падают крупные хлопья, однако быстро тают. На дорогах местами гололедица.
Утром 28 ноября в Калининграде выпал снег. С неба падают крупные хлопья, однако быстро тают. На дорогах местами гололедица.
Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям, быть внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости. Необходимо учитывать, что коэффициент сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению с сухим снижается в 1,5−2 раза.
Даже чистый асфальт в морозную погоду таит серьезные угрозы для водителя. Он может быть покрыт незаметной и очень тонкой пленкой льда. Следует удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим.
Как сообщает региональное управление МЧС, на территории Калининградской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем временами осадки — дождь с мокрым снегом. Прогнозируется южный и