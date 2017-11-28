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11:21 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде выпал снег

Утром 28 ноября в Калининграде выпал снег. С неба падают крупные хлопья, однако быстро тают. На дорогах местами гололедица.

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Источник: Вести - Калининград

Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям, быть внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости. Необходимо учитывать, что коэффициент сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению с сухим снижается в 1,5−2 раза.

Даже чистый асфальт в морозную погоду таит серьезные угрозы для водителя. Он может быть покрыт незаметной и очень тонкой пленкой льда. Следует удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим.

Как сообщает региональное управление МЧС, на территории Калининградской области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем временами осадки — дождь с мокрым снегом. Прогнозируется южный и юго-восточный ветер 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха — плюс 2 градуса.

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