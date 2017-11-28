В Калининграде выпал снег

Источник: Вести - Калининград

Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям, быть внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости. Необходимо учитывать, что коэффициент сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению с сухим снижается в 1,5−2 раза.

Даже чистый асфальт в морозную погоду таит серьезные угрозы для водителя. Он может быть покрыт незаметной и очень тонкой пленкой льда. Следует удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим.