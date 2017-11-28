Еще один красноярец лишился золота Олимпиады в Сочи

Еще один красноярский спортсмен лишился золотой медали, которую он выиграл на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Дмитрия Труненкова также пожизненно лишили права участвовать в Олимпиадах.

Накануне стало известно, что пятерых российских спортсменов МОК лишил наград — это бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, а также скелетонист Сергей Чудинов.

«Это было абсолютно ожидаемое решение, психологически и морально я был к нему готов, за ним кроется полностью политическая подоплека, работа идет в понятном нам направлении. Россию хотят лишить той великой победы, которую она одержала на Играх в Сочи. Этот успех нашим недоброжелателям до сих пор не дает покоя», — заявил Труненков ТАСС. Спортсмен также добавил, что будет обжаловать это решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, Труненков выиграл золото Сочи в составе бобслейной четверки во главе с Александром Зубковым. Спортивную карьеру он официально закончил в прошлом году. В данный момент Труненков является начальником Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».