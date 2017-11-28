Кашей с клещами чуть не накормили детей в школе-интернате в Приморье
Руководство учреждения обязали уничтожить опасную крупу.
Руководство учреждения обязали уничтожить опасную крупу.
Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.
Специалисты Россельхознадзора во время проверки коррекционной
При проведении плановой проверки специалисты выявили 4 партии различных круп общей массой более 60 кг, хранящихся без маркировки на складе коррекционной общеобразовательной
Специалистами Управления от указанных партий крупы были отобраны пробы и отправлены в ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Согласно результатам лабораторных исследований, две партии крупы гречневой и рисовой не соответствовали требованиям ГОСТов по показателям безопасности: «Зараженность вредителями хлебных запасов»: в крупе был обнаружен клещ.
По результатам экспертизы Управление запретило использовать продукцию в пищевых целях, обязав руководство
Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по статье 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна».