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10:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Кашей с клещами чуть не накормили детей в школе-интернате в Приморье

Руководство учреждения обязали уничтожить опасную крупу.

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Специалисты Россельхознадзора во время проверки коррекционной школы-интерната в Приморье обнаружили на складе учреждения зараженную клещами крупу, которая предназначалась для питания детей. Руководство учреждения обязали уничтожить опасную крупу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

При проведении плановой проверки специалисты выявили 4 партии различных круп общей массой более 60 кг, хранящихся без маркировки на складе коррекционной общеобразовательной школы-интерната Октябрьского района.

Специалистами Управления от указанных партий крупы были отобраны пробы и отправлены в ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Согласно результатам лабораторных исследований, две партии крупы гречневой и рисовой не соответствовали требованиям ГОСТов по показателям безопасности: «Зараженность вредителями хлебных запасов»: в крупе был обнаружен клещ.

По результатам экспертизы Управление запретило использовать продукцию в пищевых целях, обязав руководство школы-интерната Октябрьского района уничтожить опасную крупу.

Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по статье 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна».

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