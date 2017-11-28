Около 15 тыс детей стоят в очереди в детские сады Симферополя

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.
«В Симферополе высокая рождаемость: в прошлом году 6,5 тыс детей появилось на свет, плюс, приезжие с материка, беженцы. Количество детей увеличивается. Сейчас у нас заканчивается возведение и благоустройство дошкольного учреждения по улице Балаклавская на территории 36 школы и будет введены дополнительно еще 100 мест. Введены в эксплуатацию Детский сад № 3 на улице Суходольная, который возвращен из аренды и детский сад на улице Валдайской также возвращен из аренды — туда 120 малышей пошли», — уточнила начальник профильного управления.
По словам Сухиной, в рамках ФЦП в Симферополе строят еще шесть дошкольных учреждений. В 2018 году на территории города планируют возвести порядка 15 детских садов.
«По ФЦП идет активная работа по строительству, и на сегодняшний день управлением образования ведутся работы по созданию юридических лиц уже в шести дошкольных учреждениях, в которых еще выполняет строительные работы служба капитального строительства Республики. Вопрос модульных детских садов стоит остро, задача перед нами поставлена. Стараемся отработать те моменты, которые нам пообещали, что более 15 дошкольных учреждений будут установлены в течение 2018 года», — рассказала Сухина.