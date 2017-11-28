Около 15 тыс детей стоят в очереди в детские сады Симферополя

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

«В Симферополе высокая рождаемость: в прошлом году 6,5 тыс детей появилось на свет, плюс, приезжие с материка, беженцы. Количество детей увеличивается. Сейчас у нас заканчивается возведение и благоустройство дошкольного учреждения по улице Балаклавская на территории 36 школы и будет введены дополнительно еще 100 мест. Введены в эксплуатацию Детский сад № 3 на улице Суходольная, который возвращен из аренды и детский сад на улице Валдайской также возвращен из аренды — туда 120 малышей пошли», — уточнила начальник профильного управления.

По словам Сухиной, в рамках ФЦП в Симферополе строят еще шесть дошкольных учреждений. В 2018 году на территории города планируют возвести порядка 15 детских садов.