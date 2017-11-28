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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Министр МВД наградил полицейских Волгограда, спасших ветерана от наезда поезда

Министр МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двоих сотрудников Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

Сержант полиции Дмитрий Шеин и старшина полиции Сергей Абыденов награждены медалью МВД России «За смелость во имя спасения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отличились Дмитрий Шеин и Сергей Абыденов тем, что спасли ветерана. Причем произошло это еще в мае 2017-го. Но только сейчас награда нашла своих героев. И то благодаря настойчивости дедушки, который упорно долгие месяцы искал своих спасителей.

«Я НЕ УСПЕЛ СКАЗАТЬ СПАСИБО»

31 мая Петр Данилович Фролов — так зовут 92-летнего ветерана из Волгограда — отправился на железнодорожную станцию «Старая Сарепта» провожать свою племянницу. Распрощался и уже направился к дому через переход, как вдруг споткнулся и упал навзничь.

— Ударился шибко, — говорит ветеран, — поднимаю голову и вижу, что к станции как раз поезд приближается и движется прямо на меня. Я попытался подняться, а не могу. Руки-ноги не слушаются. Думаю, ну все — вот и конец. Вся жизнь перед глазами пролетела.

Дело было днем. На станции — ни души.

— Я уже и с жизнью попрощался. И вдруг, как из ниоткуда, появился этот мужчина. Он в считанные секунды подхватил меня и вывел с рельс, — рассказывает дедушка. — Я когда в себя пришел, спрашиваю у него: «Зовут то тебя как, спаситель?», а он лишь улыбнулся в ответ, махнул рукой и ушел.

Еще долго ветеран прокручивал в голове события того дня. Не давало ему покоя, что с перехватившим дыханием не успел он тогда отблагодарить мужчину.

— Я столько раз был на волоске от смерти на войне, но меня будто ангелы берегли. И вот даже сейчас, когда оказался в мирное время на краю, жизнь не дала мне умереть. А ведь, если б не тот мужчина, погиб бы под колесами поезда. Хочу ему спасибо сказать!

«ПРИХОДИЛ НА СТАНЦИЮ, ВСМАТРИВАЛСЯ В ЛИЦА, ИСКАЛ»

Герои нашлись благодаря публикациям в СМИ и широкой огласке этой истории. Сержант полиции Дмитрий Шеин и старшина полиции Сергей Абыденов в тот день дежурили на станции и действительно помогли ветерану. Но особого значения своему поступку не придают, говорят: «Для нас это обычная работа». И только от журналистов узнали, что дедушка их ищет.

Хотя стражи порядка признаются, что после этого случая, они не раз видели ветерана на станции. Дед приходил и бродил по платформе, несколько раз даже подходил к ребятам, вглядываясь в лица и пытаясь узнать в них своих спасителей. Но так и не заговорил с ними.

23 октября Петра Даниловича пригласили в региональное управление МВД на транспорте, где герои наконец-то встретились. Ветеран поведал полицейским свои военные истории, а сержанты рассказали ему о своей нынешней службе. Для молодых правоохранителей, конечно, герой он — ветеран с медалями за отвагу на груди. И самая большая для них награда — его теплое «спасибо».

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