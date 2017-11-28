Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% — до 15 лет

«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита в стране в 3 квартале 2017 года составил 14,9 лет, увеличившись на 4,3% (или 0,6 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 3 кв. 2016 г. — 14,3 лет)», — говорится в сообщении.

НБКИ отмечает, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита за отчетный период был отмечен в сегменте заемщиков моложе 25 лет и от 25 до 30 лет — 16 лет. Самый «короткий» показатель зафиксирован в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет — 8,1 лет.

«В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита по сравнению с 3 кв. 2016 года была продемонстрирована в сегментах заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет (+4,9% или на 0,7 года больше) и от 30 до 39 лет (+4,8% или на 0,8 года больше). Единственным возрастным сегментом, в котором было зафиксировано снижение среднего срока ипотечного кредита, стали заемщики старше 65 лет (-9,2% по сравнению с 3 кв. 2016 года)», — говорится в исследовании.