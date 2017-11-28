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12:53 (мск), источник: RNS

Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% — до 15 лет

Средний срок ипотечного кредита в III квартале 2017 года вырос на 4,3% в годовом выражении и составил почти 15 лет, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита в стране в 3 квартале 2017 года составил 14,9 лет, увеличившись на 4,3% (или 0,6 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 3 кв. 2016 г. — 14,3 лет)», — говорится в сообщении.

НБКИ отмечает, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита за отчетный период был отмечен в сегменте заемщиков моложе 25 лет и от 25 до 30 лет — 16 лет. Самый «короткий» показатель зафиксирован в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет — 8,1 лет.

«В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита по сравнению с 3 кв. 2016 года была продемонстрирована в сегментах заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет (+4,9% или на 0,7 года больше) и от 30 до 39 лет (+4,8% или на 0,8 года больше). Единственным возрастным сегментом, в котором было зафиксировано снижение среднего срока ипотечного кредита, стали заемщики старше 65 лет (-9,2% по сравнению с 3 кв. 2016 года)», — говорится в исследовании.

Самые большие значения среднего срока ипотечного кредита в российских регионах зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (18,09 лет), Дагестане (17,55 лет), Тюменской области (16,99 лет) и Кабардино-Балкарской Республике (16,85). Самые маленькие значения отмечены в Хакасии (13,69 лет), Санкт-Петербурге (13,79 лет), Псковской (13,81 лет) и Иркутской (13,82 лет) областях.

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