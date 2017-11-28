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12:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде появился еще один гемодиализный центр

В Кировском районе Волгограда появился новый гемодиализный центр на 180 пациентов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», учреждение является совместным инвестпроектом отечественной девелоперской компании под руководством известного в России кардиохирурга, академика Рената Акчурина. Волгоградцы смогут лечиться в центре бесплатно за счет фонда ОМС.

Добавим, что пока центр еще не начал свою работу, но в скором времени откроет свои двери для пациентов. Отметим, что в учреждении есть 45 аппаратов искусственной почки.

Добавим, что теперь в регионе существует три гемодиализных центра.

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