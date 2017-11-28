В праздники из Самары в Великий Устюг поедут дополнительные поезда
Всего из Самары, Москвы и
Всего из Самары, Москвы и
В новогодние и рождественские праздники назначат 24 рейса дополнительных поездов.
— По предварительным оценкам, в предпраздничные и выходные дни планируется перевезти более 65 тыс. детей в составах организованных групп. На «Кремлевскую елку», которая состоится в Москве 26 декабря, будет отправлено более 3 тыс. детей из различных регионов страны, — сообщили в Куйбышевской железной дороге.
В залах ожидая вокзалов предусмотрят специальные места для детей. А при необходимости выделят отдельные залы. Обещают, что посторонние лица к детям не подойдут.
Для детских автобусов предусмотрели парковочные места около вокзалов. Круглосуточно будут дежурить медики в оборудованных пунктах.
Для перевозки организованных групп пассажиров в Великий Устюг планируют назначить 5 туристических поездов из