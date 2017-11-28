В праздники из Самары в Великий Устюг поедут дополнительные поезда

В новогодние и рождественские праздники назначат 24 рейса дополнительных поездов.

— По предварительным оценкам, в предпраздничные и выходные дни планируется перевезти более 65 тыс. детей в составах организованных групп. На «Кремлевскую елку», которая состоится в Москве 26 декабря, будет отправлено более 3 тыс. детей из различных регионов страны, — сообщили в Куйбышевской железной дороге.

В залах ожидая вокзалов предусмотрят специальные места для детей. А при необходимости выделят отдельные залы. Обещают, что посторонние лица к детям не подойдут.

Для детских автобусов предусмотрели парковочные места около вокзалов. Круглосуточно будут дежурить медики в оборудованных пунктах.