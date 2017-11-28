В Пулково на рейс до Калининграда посадили сотни пиявок

Источник: AP 2017

Документы у кровососов оказались в порядке, а сами они пребывали в добром здравии для путешествия в Калининград.

Как сообщили 28 ноября в пресс-службе городского управления Россельхознадзора, инспекторы осмотрели партию из 400 медицинских пиявок. Для полета их упаковали во влажные опилки и бязевые мешки. Ветеринарно-сопроводительные документы были оформлены правильно, и «гирудотерапевтов» пропустили на борт.

Видео: пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.