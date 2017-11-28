В Пулково на рейс до Калининграда посадили сотни пиявок
Сотни пиявок прошли предполетный досмотр в петербургском аэропорту Пулково.
Сотни пиявок прошли предполетный досмотр в петербургском аэропорту Пулково.
Документы у кровососов оказались в порядке, а сами они пребывали в добром здравии для путешествия в Калининград.
Как сообщили 28 ноября в
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Вырастили кольчатых червей на специальной биофабрике в Ленинградской области в искусственно созданных микробиологически чистых условиях. Партию медицинских пиявок приобрело частное лицо.