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14:25 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково на рейс до Калининграда посадили сотни пиявок

Сотни пиявок прошли предполетный досмотр в петербургском аэропорту Пулково.

Источник: AP 2017

Документы у кровососов оказались в порядке, а сами они пребывали в добром здравии для путешествия в Калининград.

Как сообщили 28 ноября в пресс-службе городского управления Россельхознадзора, инспекторы осмотрели партию из 400 медицинских пиявок. Для полета их упаковали во влажные опилки и бязевые мешки. Ветеринарно-сопроводительные документы были оформлены правильно, и «гирудотерапевтов» пропустили на борт.

Видео: пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Вырастили кольчатых червей на специальной биофабрике в Ленинградской области в искусственно созданных микробиологически чистых условиях. Партию медицинских пиявок приобрело частное лицо.

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