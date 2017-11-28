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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Казани бесплатно проконсультируют по вопросам ЖКХ

Специалисты Роспотребнадзора Татарстана бесплатно проконсультируют жителей Казани по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг.

Задать свои вопросы можно будет по вторникам и четвергам в течение месяца с 13:00 до 18:00. Специалисты будут принимать по адресу Авангардная, 74. Предварительная запись не нужна.

Отметим, специалисты ведомства отвечают на вопросы жителей республики с 1 сентября. Консультируют по вопросам прав потребителей, в том числе при оказании жилищно-коммунальных, финансовых, бытовых услуг и при приобретении продовольственных и непродовольственных товаров.

За это время они ответили на вопросы 502 человек. Чаще всего спрашивали про оказание услуг — 37%, также задавали вопросы по приобретению некачественных непродовольственных товаров — 35% и продуктов — 21%.

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