Жителей Казани бесплатно проконсультируют по вопросам ЖКХ
Специалисты Роспотребнадзора Татарстана бесплатно проконсультируют жителей Казани по вопросам оказания
Специалисты Роспотребнадзора Татарстана бесплатно проконсультируют жителей Казани по вопросам оказания
Задать свои вопросы можно будет по вторникам и четвергам в течение месяца с 13:00 до 18:00. Специалисты будут принимать по адресу Авангардная, 74. Предварительная запись не нужна.
Отметим, специалисты ведомства отвечают на вопросы жителей республики с 1 сентября. Консультируют по вопросам прав потребителей, в том числе при оказании
За это время они ответили на вопросы 502 человек. Чаще всего спрашивали про оказание услуг — 37%, также задавали вопросы по приобретению некачественных непродовольственных товаров — 35% и продуктов — 21%.