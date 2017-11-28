Новое колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска установят над детским центром

Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске будет высотой в 65 метров. Его смонтируют над детским центром. Проект опубликовал Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. В здании разместят детское кафе на полсотни мест и зал для выставок и аттракционов.