Новое колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска установят над детским центром
Проект сооружения можно посмотреть на сайте Депертамента молодежной политики мэрии Новосибирска.
Проект сооружения можно посмотреть на сайте Депертамента молодежной политики мэрии Новосибирска.
Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске будет высотой в 65 метров. Его смонтируют над детским центром. Проект опубликовал Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. В здании разместят детское кафе на полсотни мест и зал для выставок и аттракционов.
— Экспозиция посвящена организации детского досуга и семейного отдыха на основе активных обучающих игр. Интерактивные площадки, стенды и витрины располагаются в зале, рассчитанном на единовременное пребывание до 378 человек. На выставке можно записаться в понравившиеся центры, клубы и секции, получить консультации специалистов, — говорится в проекте.