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12:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Новое колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска установят над детским центром

Проект сооружения можно посмотреть на сайте Депертамента молодежной политики мэрии Новосибирска.

Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске будет высотой в 65 метров. Его смонтируют над детским центром. Проект опубликовал Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. В здании разместят детское кафе на полсотни мест и зал для выставок и аттракционов.

— Экспозиция посвящена организации детского досуга и семейного отдыха на основе активных обучающих игр. Интерактивные площадки, стенды и витрины располагаются в зале, рассчитанном на единовременное пребывание до 378 человек. На выставке можно записаться в понравившиеся центры, клубы и секции, получить консультации специалистов, — говорится в проекте.

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