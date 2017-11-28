В Челябинске решается вопрос о главном ледовом городке
Ледового городка на площади Революции может не быть. Этот вопрос зависит от решения Челябинского УФАС кому возводить новогодние фигуры на главной площадке города.
Ледового городка на площади Революции может не быть. Этот вопрос зависит от решения Челябинского УФАС кому возводить новогодние фигуры на главной площадке города.
В антимонопольную службу поступила жалоба от одной компании, которая не смогла участвовать в конкурсе на возведение городка. Она потребовала отменить итоги торгов, начальная стоимость которых составила 7,8 миллиона рублей.
«Заявитель пожаловался, что в конкурсных требованиях заявлено наличие опыта в строительстве таких сооружений, — рассказала замруководителя Челябинского УФАС Елена Рысева. — Он посчитал, что этот вопрос должен решаться уже во время конкурса, а не до него. В итоге компания даже не подала заявку. И перед нами стоит вопрос, как реагировать на их жалобу. По закону опротестовать итоги конкурса может только его участник».
По мнению Управления культуры, наличие опыта обязательно. К ледовому городку помимо внешнего вида предъявляются требования по безопасности. А соблюсти их сможет только проверенная в таких делах компания. Там же ранее заверили, что городок в любом случае будет. В этот раз он будет посвящен хоккейной тематике.
В конкурсе участвовало три компании: «Праздник», «НПА-Профиль-ПУ» и «Уральский лед». Однако необходимый опыт имеет только последняя. По предварительной версии, итоги конкурса оставят в силе, и тогда именно «Уральский лед» и получит контракт.
В любом случае время еще терпит. Договор с подрядчиком нужно заключить не ранее 4 декабря, а сдать объект должны
Свой вердикт комиссия УФАС даст сегодня, 28 ноября, в 15:00.