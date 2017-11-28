В Челябинске решается вопрос о главном ледовом городке

В антимонопольную службу поступила жалоба от одной компании, которая не смогла участвовать в конкурсе на возведение городка. Она потребовала отменить итоги торгов, начальная стоимость которых составила 7,8 миллиона рублей.

«Заявитель пожаловался, что в конкурсных требованиях заявлено наличие опыта в строительстве таких сооружений, — рассказала замруководителя Челябинского УФАС Елена Рысева. — Он посчитал, что этот вопрос должен решаться уже во время конкурса, а не до него. В итоге компания даже не подала заявку. И перед нами стоит вопрос, как реагировать на их жалобу. По закону опротестовать итоги конкурса может только его участник».

По мнению Управления культуры, наличие опыта обязательно. К ледовому городку помимо внешнего вида предъявляются требования по безопасности. А соблюсти их сможет только проверенная в таких делах компания. Там же ранее заверили, что городок в любом случае будет. В этот раз он будет посвящен хоккейной тематике.

В конкурсе участвовало три компании: «Праздник», «НПА-Профиль-ПУ» и «Уральский лед». Однако необходимый опыт имеет только последняя. По предварительной версии, итоги конкурса оставят в силе, и тогда именно «Уральский лед» и получит контракт.

В любом случае время еще терпит. Договор с подрядчиком нужно заключить не ранее 4 декабря, а сдать объект должны 24—25 декабря .