В РЦНК изучали способы борьбы с терроризмом
В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел круглый стол «Нет терроризму!», где молодых эксперты и молодежь обсудили какими методами бороться с терроризмом.
В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел круглый стол «Нет терроризму!», где молодых эксперты и молодежь обсудили какими методами бороться с терроризмом.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел круглый стол «Нет терроризму!».
«Терроризм приобретает все больший размах в плане географии, по степени жестокости и количеству вовлеченных людей. Причем деструктивные элементы стараются все больше привлекать в свои ряды молодежь. Поэтому очень важна положительная разъяснительная работа именно с этой категорией населения», — отметил руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.
В круглом столе приняли участие учащиеся школ, лицеев, колледжей Ташкента — слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, российские соотечественники, представители Общественного форума историков России и Узбекистана при Представительстве Россотрудничества в Узбекистане, журналисты, передает
Участники круглого стола пришли к единому мнению, что с терроризмом нельзя бороться только силовыми методами. Необходимо налаживать широкий диалог между представителями разных религий и народов, лучше узнавать культуру и традиции друг друга, теснее укреплять дружественные связи между странами.
Особо подчеркивалось, что сегодня, когда мир снова «лицом к лицу» столкнулся с разрушительной, варварской идеологией ИГИЛ, нужно отбросить все разногласия и объединиться, чтобы сообща ей противодействовать. И в этом контексте Россия и Узбекистан выбрали правильное направление, нацеленное на усиление взаимосвязей во всех сферах