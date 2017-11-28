В РЦНК изучали способы борьбы с терроризмом

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел круглый стол «Нет терроризму!».

«Терроризм приобретает все больший размах в плане географии, по степени жестокости и количеству вовлеченных людей. Причем деструктивные элементы стараются все больше привлекать в свои ряды молодежь. Поэтому очень важна положительная разъяснительная работа именно с этой категорией населения», — отметил руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.

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В круглом столе приняли участие учащиеся школ, лицеев, колледжей Ташкента — слушатели курсов при РЦНК в Ташкенте, российские соотечественники, представители Общественного форума историков России и Узбекистана при Представительстве Россотрудничества в Узбекистане, журналисты, передает пресс-служба Россотрудничества.

Историк-методист высшей категории Василий Костецкий обратил внимание присутствующих на то, что борьба с терроризмом — это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что с терроризмом нельзя бороться только силовыми методами. Необходимо налаживать широкий диалог между представителями разных религий и народов, лучше узнавать культуру и традиции друг друга, теснее укреплять дружественные связи между странами.