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15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружена связь между частыми путешествиями и ожирением

Американские медицинские организации изучили причины проблем со здоровьем людей, которые часто совершают перелеты. Основные из них — смена часовых поясов, некачественная еда и гиподинамия. Состояние здоровья людей, которые часто ездят в командировки, такое же, как у людей, которые вообще не совершают перелетов.

Американские медицинские организации пришли к выводу, что частые перелеты способствуют развитию ожирения и других опасных заболеваний. Результаты исследований приводит газета The New York Times.

Доктор аналитического центра Boston Health Economics Катерина Ричардс и профессор эпидемиологии Колумбийского университета Эндрю Рандл изучили состояние здоровья 13 тысяч человек. Среди них были две группы: часто путешествующие люди и те, кто вообще не летает на самолетах и ведет малоподвижный образ жизни.

По результатам обследования оказалось, что у этих групп одинаковый индекс массы тела и уровень холестерина. Также было выявлено, что вес людей, находящихся в деловых поездках 21 и более дней в месяц, выше, чем у тех, кто совершает перелеты продолжительностью от одной до шести ночей в месяц. Причем у испытуемых ростом 180 сантиметров первой и второй групп разница в весе превысила 4,5 килограмма.

Рандл подчеркивает, что людям старше 30, которые много путешествуют и нерегулярно питаются, в ближайшие 10 лет жизни придется столкнуться с гипертонией, диабетом и ожирением.

Директор управления глобальной миграции и карантина Центра по контролю и профилактике заболеваний США Мартин Цетрон отметил, что, в отличие от руководителей компании, сотрудники среднего звена летят дешевыми рейсами и проживают в плохих условиях, что сказывается на здоровье.

Также в исследовании приводятся данные опроса, проведенного специалистами Гарварда. 70 процентов респондентов пожаловались, что в командировках испытывают проблемы с пищеварением, стресс, перепады настроения, недостаток сна. Однако они не сообщают об этом руководству из опасений за свою карьеру.

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