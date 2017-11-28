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12:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Би-би-си закончила съемки эпизода «Доктора Кто» спустя 38 лет

Снимавшийся тогда в роли Доктора Том Бейкер вернулся на съемки, правда, на этот раз он, за исключением одной сцены, лишь озвучивал снятые в прошлом эпизоды. Завершить съемки эпизода «Шада» 38 лет назад помешала забастовка на Би-би-си.

Источник: BBC Worldwide

Би-би-си закончила съемки эпизода «Доктора Кто» под названием «Шада», начатые 38 лет назад, но прерванные из-за забастовки профсоюзов.

Снимавшийся тогда в роли Доктора (четвертого по счету) Том Бейкер вернулся на съемки, правда, на этот раз он, за исключением одной сцены, лишь озвучивал снятые в прошлом эпизоды.

Продюсеры подошли к делу творчески, и недоделанные в 1979 году эпизоды были заменены анимацией — по возможности, с использованием голосов тех же актеров.

Бейкер играл Повелителя Времени между 1974 и 1981 годами.

Съемки «Шада» начались в 1979 году. Режиссером был Дуглас Адамс, писавший одновременно с этим свой знаменитый роман «Автостопом по галактике».

Однако из-за забастовки на Би-би-си съемки пришлось прекратить. По окончании стачки времени на съемки не осталось, так как на руках у продюсеров Би-би-си оказалась целая очередь более срочных сценариев.

На этот раз Доктор оказался в Кембридже, где он работает вместе с Романой и ушедшим на пенсию Повелителем Времени | Источник: BBC Worldwide

И вот, наконец, в 2017 году Би-би-си удалось найти время и деньги, чтобы закончить этот сериал. В съемках использовались оставшиеся с 1979 года сцены, а недоделанные части решено было заполнить анимацией с голосами оригинальных актеров.

Как минимум одна сцена была снята с уже постаревшим Томом Бейкером, но на фоне декораций 38-летней давности.

Сам Бейкер говорит, что не мог отказаться от подобного предложения, так как, по его словам, «Доктор» его никогда не покидал.

Анимация новых сцен | Источник: BBC Worldwide

В 1979 году съемки проходили в Кембридже, и Бейкер говорит, что помнит, как над ним постоянно смеялись собравшиеся у реки Кем студенты, так как он не умел управлять плоскодонной лодкой с шестом и постоянно ронял шест в воду.

Студенты, продолжает он, не знали, что так было задумано по сценарию.

Том Бейкер и Лалла Уорд (в роли Романы) | Источник: BBC Worldwide

Только что законченный эпизод следует оригинальному сценарию Дугласа Адамса.

На этот раз Доктор оказался в Кембридже, где он работает вместе с Романой и ушедшим на пенсию Повелителем Времени, профессором Хронотисом. Они пытаются победить злого Скагра, который хочет украсть секреты планеты-тюрьмы Шада.

Сериал «Шада» уже можно скачать в интернете. Он выйдет на DVD и Blu-Ray 4 декабря.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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