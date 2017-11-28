Главные страхи россиян оказались связаны с войной и болезнями

Каждый пятый боится бедности (22%), старости и стихийных бедствий (по 21%), показал опрос, проведенный 20—24 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Реже респонденты говорили о том, что больше всего они боятся преступников (7%), публичных унижений, оскорблений (6%), гнева Божьего, Страшного Суда (5%), возврата к массовым репрессиям (3%).