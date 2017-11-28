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12:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Представители ИГУ победили на форуме молодёжи Иркутска

Проекты Иркутского государственного университета вошли в число победителей грантового конкурса социальных проектов, проведенного в рамках Иркутского городского форума молодёжи. Об этом 28 ноября 2017 года сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, первый городской форум прошёл с 17 по 24 ноября. Участие в нём приняли студенты вузов, представители молодежных объединений, клубов и организаций. В рамках форума прошли мастер-классы, семинары, «Школа лидера», в организации которой активное участие принял и профком студентов ИГУ, конкурс студенческих общежитий и грантовый конкурс социальных проектов. На реализацию лучших социальных проектов в городском бюджете предусмотрено около 500 тыс. рублей.

Грантовый конкурс проходил по нескольким номинациям, на которые было заявлено более 60 проектов, из них лишь 10 стали победителями. В их числе и проекты ИГУ.

Первое место в номинации «Профориентация и занятость молодежи» занял проект «Уроки доброты» (руководитель — студентка 2-го курса Института математики, экономики и информатики Ольга Кужикова), представленный волонтёрским центром ИГУ. Победителю вручен сертификат на сумму 30 тыс. рублей. «В нашем волонтёрском центре есть такое направление “Работа с детьми”. В его рамках мы — волонтеры — выезжаем в школы-интернаты, где проводим различные мероприятия. Например, творческие мастер-классы помогают развивать у детей мелкую моторику. Недавно в школе-интернате № 20 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата мы с ними делали разные поделки. По просьбе МВД в Усадьбе В. П. Сукачева мы провели образовательную квест-игру “Наследите Сукачева” с детьми, которых привели к нам сотрудники ПДН. Также проводим у детей утренники, дискотеки и другие мероприятия», — сказала Ольга Кужикова.

Первое место в номинации «Здоровый образ жизни» занял проект «Молодежный летний фестиваль “Перезагрузка”» (руководитель — студент 4-го курса Института математики, экономики и информатики Петр Беген), представленный танцевальным коллективом «Инсайт» ИГУ. Вручен сертификат на сумму 50 тыс. рублей. «Наш проект направлен на развитие танцевальной культуры среди иркутян и приобщение их к здоровому образу жизни. Представляет собой мастер-классы, которые мы намереваемся проводить на острове Юность. Вместе с участниками проекта мы разучим пять латиноамериканских стилей бальных танцев и четыре популярных стиля современных танцев. Кроме того, планируем провести командные игры для сплочения коллектива, ну и, конечно, для развлечения», — сказал Петр Беген.

Победителями представители ИГУ стали и в конкурсе «Лучший студенческий совет общежитий». Конкуренцию классическому университету составили ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ, ИрГАУ. На конкурс команда студсовета общежитий ИГУ (председатель — студент Юридического института Иван Лопарев) представила промо-ролик и очную визитку, раскрывающие суть работы. Также вниманию жюри был предложен тщательно выверенный и согласованный график работы на 2017−2018 учебный год. Он включал проведение разноплановых мероприятий, таких как «Лучшая комната», «Мисс и Мистер», интеллектуальные квизы, походы по области, школа актива студсовета общежитий и др. Кроме того, команда ИГУ за время работы форума разработала и представила проект на тему ЗОЖ — выезд на Олхинское плато к скальнику «Витязь» и проведение соревнования между участниками. Студенческому совету общежитий ИГУ вручен сертификат на сумму 50 тыс. рублей.

В рамках форума прошло награждение победителей конкурса на получение стипендии мэра Иркутска. Среди студентов ИГУ обладателями заслуженного и почетного вознаграждения стали четверо — Нелли Грехова (исторический факультет) за достижения в общественной деятельности, Александр Бобков (химический факультет) за достижения в науке, Анастасия Голякова (факультет сервиса и рекламы) за достижения в творчестве, Виктория Казакова (географический факультет) за достижения в спорте. Каждому из стипендиатов вручен сертификат на получение 15 тыс. рублей.

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